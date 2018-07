LeBron ai Lakers per 154 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETNel 2010 si era inimicato gli Stati Uniti con The Decision, lo spocchioso annuncio dell'addio a Cleveland per «portare i miei talenti a South Beach». Nel 2014 il ritorno a casa, dopo i due titoli con Miami, era stato un successo, preludio del trionfo di due anni fa. Oggi, con la cadenza quadriennale rispettata come se fossero i Mondiali di calcio, il 33enne LeBron James smette di essere soltanto un giocatore di basket: il trasferimento ai Los Angeles Lakers con un quadriennale da 154 milioni di dollari non rappresenta soltanto...