(ld) L'ultimo tweet, Kobe Bryant l'aveva indirizzato a lui, suo compagno di squadra negli ori olimpici di Pechino e Londra. Un incredibile e tragico scherzo del destino: LeBron James è diventato il terzo miglior realizzatore nella storia Nba superando Bryant, proprio poche ore prima della scomparsa di Kobe. Con i 29 punti segnati sabato a Philadelphia la città natale di Bryant, dove il 29 novembre 2015 aveva anche annunciato la decisione di ritirarsi LeBron è salito sul podio dei giocatori con più punti segnati nella Lega. Davanti al 35enne tre volte campione Nba con Miami e Cleveland, che ora cerca l'impresa con i Los Angeles Lakers dove ha raccolto l'eredità proprio di Kobe, ora ci sono soltanto Kareem Abdul-Jabbar, irraggiungibile con 38.387 punti, e Karl Malone (36.928). James è salito a quota 33.655. «Ho sempre ammirato Kobe, perché è salito in Nba direttamente dal liceo, saltando l'università, come successivamente ho fatto io. Un modello, ha tracciato il percorso che ho voluto seguire». La frase, James l'aveva pronunciata dopo il sorpasso di Philadelphia. E l'ha ripetuta, con toni ovviamente opposti, nel pomeriggio statunitense di ieri, quando la notizia della scomparsa di Bryant è stata confermata. Kobe era stato il leader degli ultimi Lakers campioni, nel 2010, un'impresa che LeBron vuole ripetere all'interno di una stagione che fin qui è stata promettente per i californiani, primi in classifica nella Western Conference. James, poi, si è messo alle spalle i problemi fisici che l'avevano limitato lo scorso anno, ed è stato eletto capitano di una delle squadre che disputeranno l'All Star Game di Chicago, il 16 febbraio prossimo. Non serve grande immaginazione per capire a chi, LeBron, dedicherà l'eventuale titolo con i Lakers.

