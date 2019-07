CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEADERSHIP PARIGI Raramente abbiamo visto un cambio di generazione così drastico, soprattutto nel caso di un modello di successo come il Renault Captur che sull'onda degli 1,2 milioni di unità vendute in 70 Paesi dal lancio nel 2013 ha costruito una solida leadership nel mercato europeo dei Suv di segmento B. Un primato consolidato a dispetto dell'età e del sempre più pressante assedio dei competitor, nel frattempo passati da uno a 20 anche nel 2018, chiuso con 230.000 consegne, di cui circa 30.000 hanno preso la via dell'Italia. Per...