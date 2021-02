LEADER

ROMA Campioni si nasce, confermarsi è assai più arduo, ma questa è la missione della Nissan Qashqai di terza generazione che vuole mantenere alta la bandiera del marchio in Europa e proseguire una storia di successo iniziata nel 2007 con oltre 3 milioni di unità vendute. Quando fu lanciata, i crossover di segmento C non esistevano e le auto a ruote alte erano una nicchia, oggi invece sono la maggioranza del mercato e le concorrenti si contano a decine. E come accadde nel 2014 per la seconda generazione, la nuova Qashqai mescola continuità ed innovazione, a cominciare dallo stile che ha proporzioni più da Suv. È infatti lunga 4.425 mm (+35), larga 1.838 mm (+32), e alta 1.615 mm (+25) con un passo di 2.666 mm (+20 mm).

Il frontale è caratterizzato da nuovi fari a freccia, anche a matrice di led, e i volumi sono più netti. Dunque profilo più squadrato, lunotto più dritto e parafanghi più ampi per ospitare ruote con cerchi fino a 20 pollici. I fianchi sono meno tormentati e rimane il caratteristico cofano motore a conchiglia che è ora in alluminio, così come le portiere e i parafanghi per un risparmio di 21 kg.

CURA DIMAGRANTE

A questi si sommano i 2,6 kg in meno del portellone in materiale composito e le altre novità strutturali che portano a 60 kg il guadagno in peso permesso dalla scocca che sfrutta anche una quantità maggiore di acciai ultraresistenziali (dal 20% al 30% del totale) e nuove tecniche di giunzione. Queste ed altre novità sono portate dalla nuova piattaforma denominata CMF-C che la nuova Qashqai è la prima auto europea dell'alleanza Renault-Nissan ad adottare e che permette di avere una maggiore abitabilità, una migliore accessibilità grazie all'ampia apertura delle portiere e infine un bagagliaio cresciuto fino a 504 litri (+74).

La plancia ha uno stile più pulito e la strumentazione digitale su pannello da 12,3 è completata dall'head-up display da ben 10,8.

INFOTELEMATICA AL TOP

Il sistema infotelematico con schermo da 9 ospita Android Auto e Apple Carplay (quest'ultimo anche wireless), inoltre permette di usare l'assistente di Google e Alexa, di collegare fino a 7 dispositivi con il wi-fi e di interagire con il veicolo attraverso un'app in remoto per attivare alcune funzioni, condividere dati, sapere se c'è un guasto e c'è bisogno di assistenza. Per sottolineare il tradizionale legame di Nissan con il mondo dei videogiochi, l'avviso sonoro per le cinture di sicurezza e gli indicatori di direzione è firmato dalla Bandai Namco e i sedili, così come in precedenza, sfruttano la tecnologia zero gravity messa originariamente a punto dalla Nasa, in più possono essere rivestiti in nappa con cucitura a diamante, hanno le memorie e sono riscaldati e massaggianti. Gli spazi sono meglio sfruttati, il volante e riscaldato e nuova è l'illuminazione ambiente bianca.

Anche la sicurezza fa passi avanti grazie ai sistemi di assistenza che interagiscono con il sistema di navigazione adattando la velocità al traffico e in prossimità degli incroci e, se necessario, agiscono su sterzo e freni. Ci sono poi la funzione che impedisce il sorpasso se c'è un veicolo di fianco sull'altra corsia e quella che frena in manovra o in retromarcia se c'è il rischio di urtare un oggetto o una persona intorno alla vettura. La nuova Qashqai è la prima Nissan con gamma motori interamente elettrificata.

La casa giapponese dà l'addio al diesel e impiega il già noto 1,3 litri con sistema mild-hybrid a 12 Volt che recupera energia in rilascio, amplia le fasi di stop&start e fornisce una spinta aggiuntiva di 6 Nm tra 20 e 110 km/h per 20 secondi. Ci sarà una versione da 140 cv e una da 158 cv, quest'ultima anche con cambio CVT e un nuovo sistema di trazione integrale dotato di tempi di risposta ridotti ad un quinto.

COME L'INFINITI

Ma la novità più interessante sarà la propulsione E-Power, anche questa novità assoluta per l'Europa e ce ha già avuto un grande successo su modelli venduti in Giappone. È un sistema ibrido in serie nel quale l'elettrico da 140 kW è l'unico motore di trazione e a fornire l'energia per ricaricare la batteria agli ioni di litio è un sofisticato 3 cilindri 1.5 turbo da 157 cv in grado di variare la cilindrata e il rapporto di compressione attraverso un sistema già applicato su modelli Infiniti e Nissan venduti in Giappone e Nordamerica.

Il sistema offrirà 3 modalità di guida e l'e-Pedal, ovvero la possibilità di gestire il rallentamento della vettura sollevando il pedale dell'acceleratore fino all'arresto. La nuova Nissan Qashqai sarà nei concessionari dal mese di giugno con una versione di lancio denominata Premiere Edition, ma solo con i motori mild-hybrid, poi sarà la volta dell'e-Power.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA