Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LEADERPotente e compatto. Honda con il nuovo SH350i alza l'asticella nel comparto degli scooter di media cilindrata. Alla ruota alta e alla pedana piatta, i suoi must, unisce soluzioni tecniche rilevanti. Rispetto al 300 (che esce dalla gamma) il nuovo SH350i mette in mostra il meglio dello sviluppo sia per quanto riguarda il motore, sia per quanto riguarda il telaio.Ad Atessa, lo stabilimento italiano di Honda, stanno lavorando a tutta...