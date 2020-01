LE VITTIME

NEW YORK Il dolore pubblico per la tragedia aerea che è costata la vita a Kobe Bryant e a sua figlia Gianna è stato esibito alla cerimonia dei Grammy la sera di domenica, mentre fuori dal teatro dove si distribuivano i premi ai migliori musicisti dell'anno, tanti fans erano accorsi in processione con la maglia numero 24 dei Lakers sulle spalle. Accanto a questo c'è quello privato delle famiglie delle altre sette vittime che viaggiavano con loro. Le autorità che indagano l'incidente non hanno ancora confermato l'identità delle persone decedute nel disastro aereo, ma i loro familiari li stanno già ricordando con messaggi e fotografie sulla rete dei social.

LA COMITIVA

La comitiva a bordo dell'elicottero stava viaggiando come tante altre volte in passato, diretta alla Mamba Academy di Thousand Oaks, appena venti chilometri dal luogo dell'impatto a terra dell'elicottero. Kobe aveva offerto un passaggio ad amici e a compagni di squadra della sua figlia preferita, quella che indicava come il suo successore sul parquet, e che avrebbe dovuto giocare una partita di basket nella tarda mattinata. Con lei c'era infatti la coetanea Alyssa Altobelli, a sua volta accompagnata dai genitori: la madre Keri e il padre John, allenatore della squadra di baseball dell'Orange County College. Quest'ultimo era un professionista molto amato nel campus, e la direttrice della scuola Angelica Suarez ha pianto pubblicamente la sua scomparsa ieri. A bordo c'era anche Christina Mauser, assistente allenatrice per la squadra di basket di una scuola privata a Corona del Mar, non lontana dalla villa nella quale Bryant risiedeva con la sua famiglia. Kobe era rimasto impressionato dalle qualità manageriali di Christina e l'aveva contattata per portarla alla mamba Academy a dirigere la squadra di sua figlia. Era divenuto amico anche del marito di lei: Matt, un musicista dilettante che aveva poi ingaggiato per suonare durante le feste che si tenevano nel club. Oggi Matt è rimasto solo a casa con i tre bambini che aveva avuto con la moglie. Trema per l'assenza della compagna e la scomparsa dell'amico, e confessa tra le lacrime la sua paura per il futuro. La lista è completata dal pilota Ara Zobayan, dall'altra compagna di Gianna: Payton, e dalla mamma Sarah Chester.

