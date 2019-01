Le ultime parole di Sala sull'aereo dei misteri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIALONDRA Le parole del bomber Emiliano Sala rimbalzano dall'Argentina. È il suo ultimo audio, registrato al cellulare quando già rombavano, incerti, i motori del Piper che avrebbe dovuto trasferirlo - gioiello del mercato di gennaio - dal Nantes al Cardiff. «Ragazzi, sono in aereo, sembra che stia per cadere a pezzi...se fra un'ora e mezzo non ci saranno mie notizie, non so neppure se manderanno qualcuno a cercarmi, perché non mi ritroveranno, ma voi lo saprete. Papà, ho una paura...».L'audio inviato su whatsapp ad alcuni amici...