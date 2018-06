CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le tre amichevoli giocate dalla Nazionale di Roberto Mancini contro l'Arabia Saudita, la Francia e l'Olanda hanno sicuramente dato al commissario tecnico delle indicazioni di cui nelle prossime competizioni terrà conto. Come sappiamo bene la mancata qualificazione della nostra Nazionale al Mondiale di Russia ha causato una grave crisi al calcio italiano e ci vorrà del tempo per recuperare le posizioni che irrimediabilmente abbiamo perso. Roberto Mancini che ha una buona esperienza specialmente in campo internazionale sa benissimo da dove...