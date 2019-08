CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TRATTATIVEMILANO Il mercato della Juventus s'intreccia ogni giorno di più con quello della Premier League. Ieri è andata in porto la cessione di Kean all'Everton per 27 milioni più bonus. Oggi potrebbe toccare a Dybala, per il quale è in corso una trattativa serrata con il Manchester United: il suo agente si trova a Londra da martedì per trattare i termini del contratto e ieri è stato raggiunto da Paratici, segno che l'affare che porterebbe a Torino Lukaku è entrato nella fase decisiva. Il belga ha accettato la proposta della Signora...