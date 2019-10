Le Rosse escono di scena se le gomme non sono morbide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIAncora una sconfitta della Ferrari partendo dalla prima fila. È la seconda consecutiva dopo il Giappone. La seconda occasione sprecata. Com'è possibile che l'imbattibile Ferrari capace di siglare 7 pole position consecutive in una stagione (eguagliando un primato che risaliva all'epoca di Lauda, nel 1974) non riesca a concretizzare il risultato in gara? Stavolta la sconfitta al GP Messico ha una causa precisa: un limite tecnico e non il fattore umano com'era stato a Suzuka. Stavolta non hanno pasticciato i piloti nel momento topico...