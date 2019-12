LE RIVALI

La classifica con il testa-a-testa impone uno sforzo ulteriore sul mercato di gennaio per le due storiche rivali del calcio italiano appaiate al primo posto (ma con la Lazio in agguato). L'ultimo sgarbo fra gli ex amici Paratici e Marotta sarebbe stata la telefonata partita da Torino per saggiare il campo con il Barcellona sul caso Vidal anche se il cileno parrebbe già d'accordo con l'Inter. E in serata s'è appreso del sorpasso per il 19enne Kulusevski: a giugno passerebbe dall'Atalanta alla Juve per 35 milioni più 9 di bonus (a lui contratto di 5 anni) restando parcheggiato al Parma.

QUI BIANCONERI

Vincere contro il Cagliari - lunedì prossimo - per iniziare il 2020 con tre punti e lasciarsi alle spalle la delusione della Supercoppa persa con la Lazio a Riad. Non ha bisogno di consultare l'oroscopo la Juventus che ha ben chiaro cosa chiedere al nuovo anno. Ronaldo e compagni hanno ripreso ieri la preparazione, in vista dell'impegno casalingo dell'Epifania (ore 15). E mentre Maurizio Sarri studia le mosse per rigenerare la squadra in società si lavora al mercato.

In uscita la prima operazione, con la cessione in prestito al Genoa di Mattia Perin, neosposo con la sua storica compagna padovana, Giorgia Miatto, tornato al Genoa dopo i troppi infortuni che ne hanno condizionato l'esperienza in bianconero. «Lascio una delle squadre più blasonate d'Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e apprendistato», ha detto il portiere «Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi dover vincere'».

Proprio quello che serve ora alla squadra di Sarri, sotto esame per i troppi alti e bassi che lo stesso tecnico ha evidenziato: «Ci sono momenti in cui giochiamo da squadra, altri meno». Colpa di una difesa ancora incerta e di un centrocampo che non sempre è riuscito ad interpretare al meglio gli schemi dell'ex allenatore di Napoli e Chelsea.

TRATTATIVA

Proprio in mezzo al campo potrebbe arrivare qualche aiuto dal mercato di gennaio, non a caso, con Paredes finito nel mirino di Paratici in una operazione che porterebbe Emre Can al Paris Saint-Germain A Sarri chiedono di mettere a posto la difesa, giusto, ma gli equilibri passano da una disponibilità di uomini in altri reparti. La coperta è corta in mezzo: Khedira out fino a marzo, Bentancur squalificato per 3 turni, Rabiot in ritardo di condizione. I rapporti con il Psg (fra Leonardo e Paratici quindi) sono buoni: la reciproca opportunità può diventare uno scambio magari fra De Sciglio e Meunier (in scadenza di contratto) più che fra Paredes ed Emre Can. Il primo ha 25 anni, può fare la mezzala e il vice Pjanic, Paratici lo voleva fin dai tempi della Roma e Sarri lo aveva chiesto per il Chelsea. Alla Juve piace anche Emerson Palmieri, nel mirino pure dell'Inter.

QUI NERAZZURRI

I nerazzurri sono agli ordini - in tutti i sensi - di Conte, un tecnico che opera anche da manager: dal mercato di gennaio passerà buona parte delle possibilità di titolo. Se finora l'allenatore è riuscito ad ottimizzare il valore di una rosa forte ma incompleta, rigenerando giocatori come Candreva, Borja Valero e Gagliardini ed esaltando le doti di Lautaro e Lukaku, un grande colpo sembra necessario per fare l'ultimo salto di qualità. E se Vidal romperà col Barça - ma solo dopo la Supercoppa spagnola in programma in Arabia fino al 12 gennaio - sarà al 90% dell'Inter. C'è già l'accordo sull'ingaggio dopo la trattativa con Felicevich, lo stesso agente di Alexis Sanchez. Il n. 2 dell'Inter, Javier Zanetti, osserva che «Vidal è un grande giocatore e di forte personalità», non nascondendo che il club «sta cercando giocatori per alzare il livello della squadra che è già molto alto». Tuttavia, ballano diversi milioni fra le parte: circa 20 che il Barcellona chiede, ma l'Inter cercherà di affondare il colpo perché Conte aspetta il suo pretoriano a braccia aperte. Marotta sa come accontentarlo, così come in estate con Lukuku ma come fece anche a Torino nel gennaio 2012.

CORSI E RICORSI

In quel mercato di riparazione arrivarono come rinforzi Caceres e Padoin e furono pedine importanti per il primo titolo. Oggi Darmian (o Marcos Alonso) per rafforzare gli esterni e il francese Giroud (più di Llorente) per un ruolo di alternativa tra gli attaccanti, sono nel mirino della dirigenza nerazzurra. Riuscire a vendere Gabigol in Brasile potrebbe garantire il tesoretto per completare il tris di acquisti che renderebbe felice Conte. Intanto Marotta per ora non affonda per l'argentino De Paul dell'Udinese. Per l'atalantino Kulusevski invece la corsa è stata vinta

dalla Juve secondo le ultime voci. L'Inter alla ripresa (lunedì sera) è attesa dal difficile match contro il Napoli al San Paolo.

QUI ROSSONERI

Sul fronte Milan tutti in campo ieri con una seduta molto intensa: Rodriguez (che pare in uscita e si sarebbe fatto avanti il Watford) ha svolto lavoro personalizzato, unico assente Duarte. Proseguono intanto i contatti con il Barça per Jean-Clair Todibo: c'è un'intesa di massima tra i due club, con un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni, ma il giovane francese ha diverse offerte e non ha ancora scelto. Contatti anche con la Spal per Petagna: in questo caso partirebbe anche Piatek.

Re. Sp.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA