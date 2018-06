CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONILE CASTELLET «E' pazzesco». Lewis Hamilton, abbastanza stanco ma felice, ha commentato l'incidente iniziale fra Bottas e Vettel solo dopo averlo visto in tv, prima di salire sul podio e ricevere la coppa del vincitore (in verità piuttosto bruttina, rappresenta una specie di scimmione). Dagli specchietti retrovisori in pista non aveva avuto la percezione esatta di quanto era successo alle sue spalle.«Questo successo - ha detto l'inglese - serve da ispirazione per tutto il resto del campionato. Io ho solo cercato di fare tutto...