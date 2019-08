CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONI/2La sensazione è che, anche per questo 2019, ci sia ben poco da fare. E non si tratta semplicemente - si fa per dire - di quei 63 punti che, numeri alla mano, separano Marc Marquez da Andrea Dovizioso, quanto proprio di un'attestato di superiorità e forza manifesta a cui gli avversari non riescono a porre rimedio. Se negli ultimi anni Dovi e la Ducati avevano trovato una chiave per poter mettere in crisi il campione del mondo, giocandosela quantomeno a viso aperto e costringendo talvolta Marc ad accontentarsi del podio,...