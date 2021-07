Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JUDOdal nostro inviatoTOKYO Bionda, tosta e con un bronzo al collo che fa grande il judo italiano. No, non è Odette Giuffrida anche se la romana in qualche modo c'entra. E' stata infatti la sua medaglia a dare a Maria Centracchio la forza per trasformare in realtà l'impossibile. Quello della 26enne di Isernia è finora il podio più incredibile di queste Olimpiadi. Soprattutto perché arriva da un posto che, secondo molti, non esiste: il...