Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Continuano i campionati giovanili del volley, buono l'inizio di campionato dei ragazzi under 19 della Da Rold Spes Belluno, mentre nei tornei femminili continua il buon momento del Limana. Mentre nell prima divisione in evidenza il sestetto del Castion con due successi nelle prime due giornate. Secondo successo per le ragazze del Castion in prima divisione e momentaneo primo posto in classifica in coabitazione con il San Vendemiano. Sabato è...