CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PROTESTEROMA Ci risiamo. A distanza di due settimane torna «l'errore inconcepibile» al Var, trasformatasi ormai da moviola in campo a motivo di interminabili discussioni e polemiche. La definizione allora era stata del n.1 degli arbitri, Marcello Nicchi, in occasione dello sgambetto di D'Ambrosio a Zaniolo in Roma-Inter, e stavolta l'hanno fatta propria i dirigenti del Genoa, il presidente Enrico Preziosi e il dg Giorgio Perinetti, che usano lo stesso aggettivo per esternare la loro rabbia per il mancato penalty concesso alla loro...