Le prime indicazioni del campionato di serie A confermano intanto che anche quest'anno alcune squadre saranno protagoniste. La Juventus è a punteggio pieno, il Napoli ha vinto, seppure di misura, ma meritatamente la prima partita e aveva recuperato la sfida di Torino con una gran rimonta poi sfuggita rocambolescamente nel recupero, l'Inter si inserisce senza discussione tra le candidate allo scudetto. Due di queste sono scese in campo con due nuovi allenatori, quella bianconera con Sarri (anche se non in panchina perché temporaneamente...