LE PARTITEROMA Elegantissima nei suoi regali abiti bianchi in stile Wimbledon e pericolosamente sudata per i 28 (mila?) gradi che hanno lessato Londra, l'Inghilterra va felice e leggiadra a raccogliere successi lungo i sentieri europei. Non aveva mai vinto al debutto, per dire. E così la squadra del ct Southgate batte a Wembley la Croazia di Dalic (1-0) grazie a un bel gol di Sterling e atterra in cima al girone D. E va detto che sono...