Le papere di Karius con il Real «Ha subìto un trauma cranico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIASembrava strano che il peggior portiere nella storia di una finale di Champions league avesse fatto tutto da solo. Loris Karius è richiesto dal Rimini, neopromosso in C, ma giusto per far parlare della società, è stato gratificato da molti di un bel 3, per avere penalizzato il Liverpool, nel 3-1 subito dal Real Madrid. A Kiev, pare fosse stato penalizzato da un trauma cranico, accusato alla ripresa. Le due paperissime sono state processate dai media e sui social, dagli Stati Uniti arriva ora una giustificazione sorprendente, con...