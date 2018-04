Le Pantere sbranano Novara: 3-0 Match ball scudetto al Palaverde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYNOVARA A un passo dal secondo scudetto veneto: cambia l'inerzia della finale tra Imoco Conegliano e Igor Novara, che fino a ieri viaggiava sulle onde della parità (1-1). Ora gli equilibri si spostano verso l'Imoco, che ha espugnato il PalaIgor, torrido come la giornata di ieri che non ha impedito a 4.200 appassionati (150 dei quali arrivata dalla Marca) di gremire l'impianto piemontese, infliggendo un severo 3-0 alle campionesse in carica che sono incappate in una prestazione anonima: non sono quasi mai riuscita a impensierire le...