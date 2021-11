Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OSPINA 5,5Fa di tutto per parare il colpo di testa di Perisic, ma la palla entra.DI LORENZO 5 Soffre Perisic. Cerca di farsi vedere in avanti, ma non è lucido.RRAHMANI 5Dei quattro difensori, è quello che cerca di metterci una pezza ogni volta che l'Inter attacca. Poi alza bandiera bianca.KOULIBALY 5Ferma con il braccio, in area, un tiro di Barella. Si vede solo quando ruba palla a Dzeko per l'azione del secondo gol del Napoli.MARIO RUI...