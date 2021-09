Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MAIGNAN 6,5Stringe i denti nonostante un problema a una mano, lo scavetto di Morata non gli concede scampo, si esalta poco dopo su DybalaTOMORI 6,5Parte a destra, poi torna in mezzo dopo la sostituzione di Kjaer. Alla mezz'ora il suo recupero poderoso su Rabiot lanciato a rete vale come un gol.KJAER 5,5L'assenza di Calabria lo costringe agli straordinari, ma non è al top.ROMAGNOLI 6Tiene alta la guardia ma soffre le infilate in velocità...