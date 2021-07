Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE NOVITÀSILVERSTONE La Formula 1 pensa al futuro. Due gli eventi che caratterizzano il weekend del GP di Gran Bretagna. Ieri Liberty Media ha presentato una monoposto manichino in grandezza naturale con le forme che dovranno avere le vetture nel 2022. Da oggi, invece prende il via un esperimento di format del weekend che rappresenta un cambiamento epocale.La show-car mostrata è la raffigurazione visiva delle regole decise per il prossimo...