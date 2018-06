Le Mans, Alonso trionfa al primo tentativo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ld) Saranno state le massacranti 24 ore di gara, sarà stato il digiuno di vittorie importanti l'ultimo successo in Formula 1 risale a cinque anni fa, con la Ferrari ma sul podio di Le Mans si è visto forse il Fernando Alonso (nella foto al centro) più felice di sempre. Lo spagnolo ha conquistato la corsa di durata per antonomasia con la Toyota Hybrid TS050 condivisa con due ex F1 come lo svizzero Sebastien Buemi e il giapponese figlio d'arte Kazuki Nakajima, che ha tagliato il traguardo (lui, giapponese su auto giapponese, la Casa ha...