Le mani di Sarri sulla Juve, Conte un valore aggiunto

L'ANALISIROMA Che cosa ci lascia Inter-Juventus? La ragionevole convinzione che quest'anno il campionato non finirà a Natale, ma anche la sensazione che la colonna sonora della Serie A possa continuare a essere una composizione in bianco e nero, la nona sinfonia. Erano in molti a ritenere che l'aggressività, consolidata a tempo di record, della nuova Inter contista potesse sorprendere, almeno in questo primo scontro diretto, una Juventus non ancora aderente alla nuova filosofia di Sarri. E invece, pronti, via e sono stati i bianconeri a...