Una lunga volata in sette fermate intermedie, sempre che il Coronavirus e il meteo non ci mettano lo zampino. La Coppa del mondo femminile riprenderà il 12 marzo con il parallelo di Are, la prima delle tre gare nella località svedese, dove giovedì 13 andrà in scena un gigante e venerdì 14 uno slalom. Quindi tutte in marcia verso Cortina (al momento le finali sono confermate nella Regina delle Dolomiti, ma non si sa ancora se a porte aperte o chiuse) dove mercoledì 18 si gareggerà in discesa, giovedì 19 in superG, sabato 21 in slalom e domenica 22 in gigante. Tre atlete in lotta in campo femminile (il rientro di Mikaela Shiffrin non è stato annunciato, ma è ipotizzabile che avvenga in Svezia), tre atleti in lizza tra gli uomini, dove i giochi sono ancora più equilibrati. Tra il primo (il vichingo Kilde) e il terzo (l'altro norvegese Kristoffersen) ballano 101 punti e tra i due si trova anche il francese Pinturault, salito a 34 punti dal battistrada dopo il successo nella combinata di Hinterstoder. Mancano all'appello 9 prove: oggi in Austria tocca ai gigantisti, poi un week-end di prove veloci a Kvitfjell e uno di prove tecniche a Kranjska Gora, infine Cortina.

M.Nic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA