Le Frecce spezzate: «Il giorno più brutto degli ultimi 6 anni»

IL FLOPSPIELBERG Dai pugni battuti sul tavolo ai box in segno approvazione quando Hamilton e Bottas si sono portati in testa alla corsa, allo sconforto del dopo gara. Hamilton, anche se apparentemente ha preso la battuta d'arresto con filosofia, si è detto preoccupato: «La prima cosa da fare è capire cosa è accaduto. Sono più inquieto per il problema tecnico che ci ha fermati piuttosto che per la strategia sbagliata. Effettivamente la nostra tattica non è stata la migliore. È chiaro che è stato un weekend molto difficile, probabilmente...