GROSJEAN 10

Il miracolato. È scampato a un rogo spaventoso. La sua fortuna è stata quella di non aver perso i sensi nel tremendo impatto contro il guard-rail che ha spezzato in due la sua monoposto. E nel non aver perso la testa riuscendo con lucidità a slacciarsi le cinture fra le fiamme e uscire da solo dai rottami.

HAMILTON 9

Ancora una volta ha dimostrato di essere il vero leader carismatico della F1. Non tanto per l'11° vittoria stagionale, quanto per le belle parole spese dopo l'incidente di Grosjean nel ricordare al mondo quanto la gente sottostimi che la F1 è uno sport pericoloso.

PEREZ 9

Ha perso un meritatissimo podio soltanto per un cedimento del motore a 4 giri dalla fine. Quando c'è da gestire le gomme lui sale in cattedra. È quinto nel mondiale eppure questa settimana annuncerà il ritiro dalla F1 perché nessun team ha un sedile in lui.

SAINZ 8

Partiva dalle retrovie, ha fatto una scelta di gomme discutibile eppure ha guidato fortissimo risalendo fino al 5° posto. Una lucidità mentale e una visione di gara eccezionale. Fa ben sperare per la Ferrari 2021.

VERSTAPPEN-RED BULL 7

Pilota e team accomunati in un voto a metà. Sarebbero da nove per la velocità mostrata in pista (Red Bull ha messo due piloti sul podio) però hanno sbagliato clamorosamente strategia con un pit stop inutile in una gara dove la tattica nel cambio gomme era fondamentale per vincere.

LECLERC 6

Lui ci ha messo l'anima, ma la Ferrari del Bahrain era davvero scarsa. Nei primi giri a gomme fresche si è battuto come un leone salendo 7° dal 12° posto in cui partiva, poi il degradare delle gomme lo ha fatto retrocedere. Purtroppo guida ancora in modo troppo irruente quando c'è da gestire le gomme.

VETTEL 5

Prima della gara diceva che avrebbe dovuto essere astuto come una volpe per ottenere un buon risultato. Invece già alla prima curva è stato fin troppo arrendevole contro Leclerc. È scivolato nelle retrovie e non ha mai trovato il ritmo.

KVYAT 5

Nei due incidenti in Bahrain (Grosjean e Stroll) c'era sempre il suo zampino. Col francese non aveva colpa, ma col canadese sì e ha subìto la penalità. Possibile che quando c'è un guaio, di mezzo c'è sempre lui?

FERRARI 4

Semplicemente imbarazzante. Dopo i miglioramenti delle gare precedenti, in Bahrain è affondata. Su una pista di accelerazione dover serve prima di tutto il motore, si è visto quanto fosse lenta in rettifilo e non riuscisse a generare aderenza con le gomme in curva.

Alberto Sabbatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA