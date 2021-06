Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA UNORed Bull e Ferrari in gran forma, Mercedes decisamente meno. La prima giornata di prove libere sul circuito cittadino di Baku in vista del gp di F1 di Azerbaigian che si correrà domani promette battaglia. Una gara che si annuncia anche foriera di polemiche, se non addirittura di qualche ricorso, per via degli alettoni troppo morbidi della Red Bull, contestati dalla Mercedes perché sarebbero fuori regolamento e soprattutto capaci...