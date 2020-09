LO SCONTRO

ROMA Le Federazioni si schierano compatte contro la Legge sullo sport. La bozza di riforma «non affronta i problemi reali e anzi ne crea altri» sottolineano in un documento condiviso che verrà votato il 17. E chiedono di «riportare al centro del dibattito esclusivamente gli interessi delle Federazioni e delle associazioni e società sportive». La bozza preoccupa molto i presidenti che, in modo autonomo rispetto al Coni, chiedono una «pausa» ed un «confronto approfondito per esercitare la delega in modo utile, realizzabile e condiviso». Non solo le Federazioni perché anche il Comitato olimpico ha manifestato le sue perplessità. La legge di riforma dovrà rispettare i dettami della Carta olimpica del Cio e la sua autonomia del Coni in base alla Carta. E come ha sottolineato ieri il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, per il riconoscimento dell'autonomia «siamo in totale stallo», mentre, «tra le cose che non possono essere accettate dell'ultima bozza del testo unico di riforma dello sport, la prima riguarda il limite dei mandati: la posizione del Coni, a prescindere all'interpretazione sui membri del Cio, non può essere assolutamente disgiunta dalla posizione dei presidenti federali. Onestamente è incomprensibile e non lo trovo giusto: o tutti insieme o niente» ha sottolineato Malagò commentando l'ultima ipotesi del governo di prevedere un limite di tre mandati, ma al massimo due consecutivi, per il Coni. Il documento delle federazioni è accompagnato da una lettera che ha per primo firmatario il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli ed è condiviso da tutte le grandi federazioni, sottolinea che «il dibattito intorno al decreto attuativo della legge delega sullo sport si è concentrato, sino a oggi, su tematiche estranee agli interessi delle Federazioni e delle associazioni e società sportive». Nel documento viene evidenziato che «si crea un problema enorme: la governance dello sport in Italia che, secondo il testo proposto, sarà guidato da un mostro a quattro teste che sovrappone competenze e moltiplica gli interlocutori, facendo decollare la burocrazia, trascurando il principio di semplificazione».

DURA REPLICA

Immediata la risposta del Ministro dello sport, Vincenzo spadafora che in una nota molto dura sottolinea: «La riforma dello Sport sta finalmente facendo emergere tutte le contraddizioni di quella che è davvero l'ultima casta di baroni, che si sente intoccabile e che sta cercando di resistere con le unghie e con i denti ad ogni tentativo di riforma». Ma sullo sport italiano pende il giudizio del Cio. Il Comitato Internazionale ha scritto ancora una volta al governo hiedendo il testo della legge che però ancora non c'è, da Losanna contestano il fatto che non è stata rispettata la legge Olimpica e l'autonomia dello sport.

