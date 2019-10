Le Fate sorpassano la Cina un bronzo mondiale storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GINNASTICA ARTISTICAStorico è dire poco, per il bronzo mondiale della nazionale femminile a Stoccarda. L'unico podio a squadre era datato 1950, a Basilea, e anche in Svizzera fu un terzo posto, con 9 ragazze capeggiate da Wanda Nuti e Licia Macchini, argento e bronzo alla trave. In Germania le eroine sono tutte millennials: hanno 16 anni la bergamasca Giorgia Villa, le gemelle genovesi Alice e Asia D'Amato e la modenese Elisa Iorio; la pavese Desiree Carofiglio ne ha 19, la riserva Martina Maggio, brianzola, è del 2001. Chiudono con 164,796...