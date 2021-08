Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GARAIl sogno delle azzurre di poter conquistare la medaglia d'oro nella finale del fioretto a squadre in occasione dell'ultima giornata dedicata alla scherma ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 è svanito ieri per sole quattro stoccate (41-45). A mandare in frantumi l'obiettivo della 24enne schermitrice di Mogliano Veneto, Bebe Vio, della 45enne siracusana Loredana Trigilia e della 33enne atleta di origini romene e piemontese di adozione,...