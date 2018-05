«Le due soste? Siamo stati costretti dalle gomme»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIBARCELLONA Il calendario ieri sembrava essersi spostato indietro di un anno per la Ferrari. Partito dalla terza posizione con uno scatto stupendo al via che gli ha consentito di saltare Bottas e di installarsi in seconda, Vettel alla fine non è neppure riuscito ad attaccare Verstappen per salire almeno sul podio. Mentre Hamilton e il suo compagno di squadra finlandese, non sono mai stati alla sua portata. E' stato meno veloce delle Mercedes e della Red Bull. Nel box molti pensano ancora che la piccola modifica (i famosi 4 decimi di...