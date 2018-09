LE DUCATI FANNO PAURA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPGiovedì, prima di bacchettare Valentino Rossi e Marc Marquez per la mancata stretta di mano in mondovisione, Jorge Lorenzo aveva parlato con orgoglio del proprio museo di Andorra, dove conserva cimeli del motorsport a cominciare da un casco originale di Ayrton Senna. Presto, in quello spazio il maiorchino conserverà ricordi dei propri due anni in Ducati, una parentesi destinata a finire fra due mesi e davvero troppo breve. Perché il binomio che a Misano parte in pole position (ore 14) dopo aver battuto due volte il record della pista...