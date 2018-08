Le doppiette azzurre dominano gli Europei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TIRO A VOLO (v.zag.) Cinque medaglie in un giorno solo. Agli Europei di tiro a volo, a Leobersdorf, in Austria, gli azzurri sono i migliori anche nelle gare di double trap, la disciplina cancellata dal programma olimpico per fare spazio alle coppie miste della fossa. L'Italia fa doppietta, con il calabrese Antonino Barillà e con Claudia De Luca, leccese di San Cesario. I due sparano poi in coppia e si vestono d'argento, alle spalle degli slovacchi. Barillà azzecca un ottimo punteggio, 146/150, lascia a 5 piattelli il russo Nekrasov a 7 lo...