A completare la giornata storica dell'Umana Reyer è stata la squadra femminile: dopo i trionfi di Pesaro, nella Coppa Italia e nella Next Gen maschile, la squadra di Giampiero Ticchi ha fatto tris, aggiudicandosi la sfida d'alta classifica contro Ragusa (85-68). Un successo con cui Venezia ha scavalcato le siciliane in classifica, prendendosi il secondo posto a -2 dalla capolista Schio, che non ha perso il passo, vincendo il testa-coda in casa dell'ultima in classifica Battipaglia, con un netto +22 (48-70).

Per infliggere a Ragusa la terza sconfitta consecutiva e conquistare la propria settima vittoria di fila, Venezia ha fornito una prova a tutto tondo sui 40 minuti. L'attacco ha beneficiato dell'ispirazione di Petronyte (18 punti e 12 rimbalzi) e Steinberga (15), oltre che della spinta delle azzurre Penna e Bestagno (10 a testa), mentre la difesa ha isolato Hamby: l'americana della Passalacqua ha siglato 25 punti, ma non è stata coadiuvata da Walker, tenuta ben distante dai suoi 17 punti di media. E il predominio a rimbalzo (43-30) ha completato l'opera per Venezia. Schio ha risposto con due quarti pari semplicemente perfetti: lasciata sfogare Battipaglia, avanti 23-18 dopo un bel primo periodo, il Famila ha concesso alle padrone di casa 4 punti nel secondo quarto, performance difensiva replicata nel quarto conclusivo (6 punti subiti in 10'). Uno sprint utile per confermarsi capolista e miglior retroguardia del campionato, con 58 punti concessi di media. Un'altra difesa in grande spolvero è quella di San Martino di Lupari, determinante nel successo 80-69 su Empoli.

Una vittoria che ha consentito al Fila di rafforzare il quarto posto in classifica: le venete hanno mandato sei giocatrici in doppia cifra, con Bjorklund (17) a guidarle, azzerando così la serata poco incisiva di Ostarello. Negli altri match, da segnalare la nuova prova monstre di Matilde Villa, che con 21 punti ha condotto Costa Masnaga al successo sulla Virtus Bologna per 77-70. Perché monstre? Perché la guardia lombarda ha soltanto 15 anni

Loris Drudi

