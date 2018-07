CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DATE(c. rep.) Si parte il 18 agosto con gli anticipi della 1ª giornata, si chiude il 26 maggio. La Serie A avrà 3 turni infrasettimanali, 4 soste per la nazionale e una pausa natalizia differita, per far spazio agli straordinari di fine anno sul modello della Premier. Si giocherà di mercoledì il 26 settembre, il 26 dicembre («Boxing Day», altra iniziativa mutuata dall'Inghilterra) e il 3 aprile, mentre le domeniche di stop saranno il 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo, in coincidenza con gli impegni dell'Italia nella...