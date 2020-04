Lautaro Martinez forse resta o forse no, Zlatan Ibrahimovic sicuramente no. Eccole le due facce del calciomercato alla milanese ai tempi del Coronavirus. Se il campione svedese, appena ritornato in rossonero, appare già sul punto di salutare, in casa nerazzurra c'è apprensione per la mobilitazione delle big d'Europa che vogliono a tutti i costi il bomber argentino e sembrano disposte a pagare addirittura la super-clausola da 110 milioni di euro. A rasserenare gli animi dei tifosi interisti ci prova il vicepresidente Javier Zanetti («Lo vedo allenarsi felice con l'Inter. Mi auguro che resti, è un nostro patrimonio»), ma sta di fatto che l'interesse del Barcellona è quello più forte con i blaugrana che vorrebbero impostare uno scambio per abbassare l'esborso economico. Pronti a tutto, invece, Chelsea e Manchester City che sarebbero disposti non solo a mettere sul piatto l'intera clausola ma anche a ricoprire d'oro il calciatore con un ingaggio che arriverebbe a dieci milioni di euro. Sull'altra sponda di Milano, c'è voglia di affidarsi a giocatori giovani tipo Rafa, Leao, Theo, e non ci sarebbe più tempo per il vecchio Ibra.

Colpaccio in vista per la Juventus sempre più vicina a Ivan Rakitic: per il centrocampista croato il Barcellona chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Rakitic sarebbe entusiasta di intraprendere una nuova sfida a fianco di Ronaldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA