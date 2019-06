Le azzurre: «Vi sorprenderemo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDIALE DONNEMONTPELLIER Il primato nel girone, il boom di spettatori, il gruppo sempre più compatto e adesso la Cina per non fermare la corsa. L'Italia delle donne alza l'asticella al mondiale di calcio di Francia: il talento delle singole e i risultati corali hanno dato consapevolezze nuove alla nazionale della ct Milena Bertolini che domani contro la Cina cerca l'ennesimo show per volare ai quarti. Fantasia ed estro sono le qualità sulle quali punta il clan azzurro per battere le asiatiche, con una promessa che suona quasi come una...