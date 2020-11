LE ALTRE SFIDE

ROMA Una bella Roma si impone nettamente 2-0 sulla Fiorentina all'Olimpico grazie alle reti di Spinazzola al 12' e di Pedro al 70', sprecando tante altre occasioni ma mettendo in evidenza un grande tridente offensivo. Grazie a questo successo la squadra di Fonseca sale a 11 punti restando aggrappata al treno Champions. La Roma stenta nei primi minuti ma poi al 12' trova il vantaggio: pasticcio della difesa viola che si fa trovare scoperta su un lancio lungo di Mirante e con Spinazzola si invola solitario verso la porta, il suo tentativo di rimettere in mezzo per Pedro viene toccato da Caceres che, in pratica passa il pallone al terzino giallorosso che con un preciso destro rasoterra infila a fil di palo alla destra di Dragowski per l'1-0. Al 70' la Roma concretizza la superiorità tecnica. Sugli sviluppi dell'angolo i giallorossi partono in contropiede con Dzeko che libera in area sulla destra Mkhitaryan, immediato il passaggio di prima sul secondo palo per l'accorrente Pedro che insacca a porta vuota per il 2-0.

PARTITA PAZZA

Incredibile beffa per il Torino, impresa insperata per la Lazio: avanti per 3-2 al quarto minuto di recupero della ripresa, i granata perdono 4-3 contro i biancocelesti che salgono a 10 punti: rimonta firmata da Immobile (su rigore) e Caicedo, addirittura al 98'. Per Giampaolo arriva la quarta sconfitta in cinque giornate, un'altra rimonta subita, Inzaghi invece trova la seconda vittoria consecutiva. Al quarto d'ora la Lazio è avanti: bella azione corale partita da Milinkovic, passata dai piedi di Muriqi e Patric e conclusa da Pereira per lo 0-1. I granata reagiscono subito e in cinque minuti la ribaltano. Bremer, perso in marcatura da Acerbi, insacca di testa il corner di Verdi, mentre Belotti segna con il brivido il rigore che gli vale il gol numero 98 con il Toro. Inzaghi scuote i suoi durante l'intervallo, appena tornata in campo la Lazio riacciuffa il pari grazie a Milinkovic-Savic. A tre dalla fine, Lukic sfrutta il pasticcio di Hoedt e supera Reina, ma oltre il 90' la Lazio incredibilmente trova prima il pari e poi il poker: Chiffi ritiene da rigore il tocco con il braccio di Nkoulou e Immobile realizza il penalty, all'ottavo di recupero Caicedo sfrutta una mischia in area e regala tre punti ai biancocelesti.

