Le altre: risale il Monza del duo Berlusconi-Galliani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I VERDETTI IN LEGA PROPORDENONE I campi pesanti ieri non hanno fermato gli attaccanti della serie C. La Triestina ha sbancato Verona (3-4) al 96' con Pablo El Diablo Granoche e resta la più vicina (si fa per dire, visti i 9 punti di distacco) al Pordenone. Abbondanti i gol, già a cominciare dalle 5 partite disputate alle 14.30, che erano: Albinoleffe-Sudtirol 2-4, Monza-Sambenedettese 3-2, Renate-Ternana 1-1, Rimini-Giana Erminio 0-0 e Teramo-FeralpiSalò 1-2. In seguito si sono giocate Fano-Gubbio 1-1, la citata Virtus Vecomp...