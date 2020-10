LE ALTRE PARTITE

Un Napoli impressionante per organizzazione di gioco e potenza offensiva ha agevolmente la meglio su un'Atalanta che esce in ginocchio dal San Paolo. Tuttavia è difficile dire se la squadra di Gasperini sia incappata in una giornata storta o se invece la differenza tecnico-tattica con il Napoli sia così marcata. La partita dura in pratica 45', quelli che bastano agli azzurri per mettere a segno quattro gol. Lozano sigla una doppietta al 22' e al 26', ed è una spina nel fianco, così come Politano che imperversa sulla destra e va a sua volta a segno al 30'. Il poker è servito al 42' da Osimhen, alla sua prima marcatura in sere A. L'Atalanta è l'ombra di se stessa. Nella ripresa anche Gattuso fa rifiatare i titolari. Di Lammers il gol della bandiera ospite. Nel dopo gara a tener banco ancora lo 0-3 a tavolino patito a favore della Juve. Rino Gattuso: «Io sono quello più arrabbiato di tutti per non essere partito. Quando ho parlato con la società, eravamo rimasti che si doveva giocare senza alcun problema».

Nell'altra gara delle 18 la Lazio di Inzaghi prende tre gol a Marassi con la Samp: una pessima figura e un campanello d'allarme per i biancoazzurri, specie in vista dell'esordio in Champions. Per i doriani apre le marcature Quagliarella al 41', due minuti dopo raddoppia Augello, chiude Damsgaard al 74'.

