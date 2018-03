CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE PARTITEUn ko pesante, per la classifica e il morale. Il Verona crolla in casa contro l'ottima Atalanta di Gasperini, trascinata di Ilicic. La prima rete viene però realizzata dal friulano Cristante, convocato dal ct azzurro Di Biagio per le amichevoli con Inghilterra e Argentina, che di destro batte Nicolas. I bergamaschi dominano e al 42' solo il Var nega il raddoppio a Gomez, pescato in fuorigioco. Lo stesso Var vede però una trattenuta in area di Fares su Petagna e così Di Bello assegna il rigore, trasformato nel recupero da...