Sotto gli occhi del ct Mancini, presente al Dall'Ara, il Bologna si ritrova sull'asse di due potenziali azzurri in vista degli Europei, come Soriano e Orsolini. Il primo conquista il rigore ed è l'uomo ovunque dei rossoblù, il secondo veste i panni del rigorista - dopo gli errori di Barrow in Coppa e in campionato con lo Spezia - e non perdona al minuto 19, dopo essersi fatto ipnotizzare da Silvestri, sulla cui respinta Soriano è il più lesto: superato Dimarco viene steso dal portiere dell'Hellas.

ROTTO IL DIGIUNO

È la giocata che spiana la strada al Bologna per il ritorno al successo che mancava da 8 turni, ovvero dall'1-0 con il Crotone dello scorso 29 novembre. La squadra di Mihajlovic raccoglie tre punti meritati, che le consentono di tagliare quota 20 punti a un turno dalla fine del girone di andata. Il Verona, rivelazione della prima parte di stagione, cade dopo tre risultati utili consecutivi, con una sconfitta figlia pure dell'emergenza in mediana. Juric ha dovuto rinunciare anche a Tameze, oltre a Viera, Veloso e Benassi ed è stato costretto schierare l'esterno destro Lazovic centrale di centrocampo, con Ilic, mentre Mihajlovic dopo un mese e mezzo di emergenza ritrova uomini, alternative e forza anche se non ancora la concretezza sotto porta.

CRISI

Il Torino non riparte. Non gli sono bastati 82 minuti in superiorità numerica (espulso Vignali), solo un tiro di Ansaldi che colpisce il palo allo scoccare del 90': i granata falliscono così anche contro lo Spezia, arriva il quinto pareggio casalingo (0-0) e il girone di andata finirà senza una sola vittoria nel proprio stadio. Traballa la panchina di Giampaolo. Il presidente del Toro, Urbano Cairo ha cominciato le riflessioni sulla posizione dell'allenatore, mentre il mercato in entrata resta bloccato. I liguri, invece, festeggiano per un pareggio che sa di impresa, anche se ai punti avrebbero meritato di più: Sirigu ha fatto tre interventi importanti, Provedel nemmeno uno.

