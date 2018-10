CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITE«Serve pazienza, ma il Toro un giorno rivincerà. Se non lo scudetto, almeno avvicinerà il 3° posto dei primi anni '90, con il presidente Borsano». Walter Mazzarri ci risponde così, al Grande Torino. La resurrezione del Toro (ma anche della Fiorentina, in ottica Europa), è andata in onda ieri. Il Torino sbanca il Bentegodi, aggravando la crisi del Chievo, la più debole della serie A, insieme al Frosinone, superato allo stadio Stirpe anche dal Genoa. Rispetto alle scorse stagioni, il calcio è squilibrato, le migliori...