LE ALTRE PARTITESembra quasi un segno del destino che il primo successo del Benevento in serie A sia firmato da Coda in coda al girone d'andata. Facile gioco di parole per quello che sarà comunque un giorno da ricordare per la squadra campana. Ovviamente la salvezza resta un miraggio, ma di certo a Benevento ci sarà doppia festa per l'arrivo del nuovo anno. La vittoria, peraltro, è meritata, ricordando le occasioni costruite nel primo tempo dal diciottenne Brignola e da Parigini (in entrambi i casi, soprattutto nel secondo, bravo...