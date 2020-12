LE ALTRE PARTITE

ROMA Il Milan sa che non si può rilassare perché alle sue spalle le avversarie scudetto come Napoli e Roma non perdono colpi. Alla prima allo stadio Maradona, il Napoli spreca un tempo, poi Gattuso inserisce Lozano e Petagna che affossano la Samp. Non c'è discussione a Bologna. La Roma è in vena di calcio champagne e strapazza gli emiliani con un 5-1 già fissato nel primo tempo con occasioni a grappoli che impauriscono un Bologna senza attenuanti. Ora la classifica si fa interessante perché solo la Lazio perde quota mentre Sassuolo e Verona partecipano alla volata per la Champions. In zona retrocessione diventa drammatica la situazione di Torino e Fiorentina, come le posizioni degli allenatori Giampaolo e Prandelli. Su tutti i campi commozione per il ricordo di Paolo Rossi e suscita brividi riascoltare la voce di Martellini che ripete tre volte l'urlo 1982 «campioni del mondo».

Il Napoli ha bisogno di prendere uno schiaffone per svegliarsi. Primo tempo abulico, con partenopei forse stanchi per la sfida con la Real Sociedad, che vanno sotto con la Samp per una bella conclusione di Jankto dopo un buco di Di Lorenzo. Poi Gattuso fa entrare Lozano e Petagna che ribaltano la gara e consentono al Napoli di portarsi al terzo posto. «Il primo tempo abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto. Nella ripresa abbiamo tenuto il campo e fatto ciò che dovevamo. Ci sta soffrire in queste partite», il commento del tecnico del Napoli.

IL BOLOGNA NON C'È

Una Roma spumeggiante maramaldeggia con un Bologna rimaneggiato che rischia un'imbarcata storica. Tre gol in 15', cinque in 44' (l'ultima volta li aveva fatti 90 anni fa) con tre occasioni divorate fotografano il divario in campo. La Roma sfonda al primo tentativo, con Spinazzola che va via sulla sinistra a De Silvestri e centra il cross, con Poli che realizza l'autorete cercando di anticipare Dzeko. Il bis arriva subito con il bosniaco servito da Pellegrini, che al 15' chiude i giochi. Il Bologna semplicemente non c'è. Ravaglia dice no in un paio di occasioni a Mkhitaryan e Dzeko e solo una disattenzione di Cristante (autorete) regala il 3-1. Mihajlovic, rassegnato, si siede in panchina e osserva impotente i rossoblù incassare anche e reti di Vereteout e Mkhitaryan. «Non ci siamo, andiamo in ritiro almeno fino al 23. Poi vedremo che risultati e prestazioni arrivano. Il primo tempo di oggi è stato scandaloso», il commento arrabbiato di Mihajlovic. «La miglior Roma della stagione, il miglior primo tempo della nostra gestione», il vice di Fonseca, Campos Nuno etichetta così la prestazione della Roma.

