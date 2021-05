Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ALTRE PARTITENel segno di Victor Osimhen. Il Napoli non ha più dubbi: il suo centravanti è determinante. Al Picco ha dato spettacolo. Doppietta nel primo tempo e l'assist per il definitivo 4-1 di Lozano che proietta gli azzurri in zona Champions e rimanda i propositi di salvezza dello Spezia, troppo inferiore a questo Napoli per tentare di conquistare un risultato positivo. Osimhen è stato semplicemente immarcabile. I suoi numeri...