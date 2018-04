CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITELe veronesi sono in zona retrocessione, l'Hellas è quasi condannato, a 7 punti dalla Spal, quartultima, il Chievo è una lunghezza dalla salvezza e per raggiungerla si affida a Lorenzo D'Anna, vice di Maran, esonerato. Già nel maggio del 2005 il presidente Campedelli aveva cambiato allenatore a 3 giornate dalla fine, D'Angelo subentrò a Beretta e salvò i gialloblù.Il Verona avanza al 13', l'assist dell'ex Petkovic è splendido, per Valoti che piazza il destro. Il pareggio all'intervallo su cross di Costa, Fares anticipa...