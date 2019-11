CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITELa risposta attesa dopo la rivolta dei giocatori contro il ritiro imposto dalla societ, non c'è stata. Il Napoli non si rialza. Al San Paolo, tra i fischi dei suoi tifosi, deve accontentarsi di un pareggio senza gol contro il Genoa. Un risultato che compromette ulteriormente una già deficitaria classifica (-12 dall'Inter). La squadra di Ancelotti ha dominato il primo tempo sul piano del gioco, ma senza riuscire a concretizzare la supremazia. A dire il vero Insigne era andato subito in gol ma c'era un fuorigioco di Lozano....